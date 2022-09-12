Электроснабжение и водоснабжение в Харьковской области возобновлено на 80%. Профильные службы продолжают производить ремонтные работы.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Метро и наземный электротранспорт в областном центре работают в штатном режиме.

В результате ударов по ТЭЦ-5 погиб работник предприятия. Спасатели продолжают поисковые работы.

Напомним, около полуночи 12 сентября россияне снова ударили по Харькову , обстреляв жилой дом в Новобаварском районе. Дом частично разрушен.