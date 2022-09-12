Во временно захваченном Херсоне люди страдают из-за проблем со снабжением пищи. Однако российские оккупанты все равно запретили поставки гуманитарных грузов в область.
Об этом сообщил советник городского головы Херсона Роман Головня в эфире «Эспрессо».
— Чем ближе к фронту, тем сложнее гуманитарная ситуация и с продуктами питания, и с лекарствами. В какой-то степени люди страдают и голодают. Колаборантам и оккупантам наплевать на мирных людей, – отметил он.
Советник мэра подчеркнул, что враг сейчас занят вопросом выживания. Именно поэтому мирным жителям там не помогают.
По его словам, оккупанты запретили ввозить резингрузы на Херсонщину через Васильков. Из-за этого страдают социально незащищенные слои населения.
— Непростая ситуация в Херсоне, он отрезан от левобережной части, которая была одним из элементов снабжения продуктами питания. Еды достаточно, но все зависит от слоя населения, – рассказал Роман Головня.
Напомним, после удачных действий Сил обороны на Херсонском направлении российские кафиры понесли значительные потери в живой силе .
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
Во временно захваченном Херсоне люди страдают из-за проблем со снабжением пищи. Однако российские оккупанты все равно запретили поставки гуманитарных грузов в область.
Об этом сообщил советник городского головы Херсона Роман Головня в эфире «Эспрессо».
— Чем ближе к фронту, тем сложнее гуманитарная ситуация и с продуктами питания, и с лекарствами. В какой-то степени люди страдают и голодают. Колаборантам и оккупантам наплевать на мирных людей, – отметил он.
Советник мэра подчеркнул, что враг сейчас занят вопросом выживания. Именно поэтому мирным жителям там не помогают.
По его словам, оккупанты запретили ввозить резингрузы на Херсонщину через Васильков. Из-за этого страдают социально незащищенные слои населения.
— Непростая ситуация в Херсоне, он отрезан от левобережной части, которая была одним из элементов снабжения продуктами питания. Еды достаточно, но все зависит от слоя населения, – рассказал Роман Головня.
Напомним, после удачных действий Сил обороны на Херсонском направлении российские кафиры понесли значительные потери в живой силе .