За прошедшие сутки защитники Украины убили около 300 военнослужащих Российской Федерации, уничтожили один самолет и один беспилотный летательный аппарат. Человеческие потери РФ приближаются к 53 тысячам человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.09 ориентировочно составили:
Данные уточняются.
Напомним, авиация ВСУ в течение 11 сентября на юге нанесла три удара. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 270 огневых задач , связанных с уничтожением района сосредоточения вражеского вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы и двух складов боеприпасов.
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За прошедшие сутки защитники Украины убили около 300 военнослужащих Российской Федерации, уничтожили один самолет и один беспилотный летательный аппарат. Человеческие потери РФ приближаются к 53 тысячам человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.09 ориентировочно составили:
Данные уточняются.
Напомним, авиация ВСУ в течение 11 сентября на юге нанесла три удара. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 270 огневых задач , связанных с уничтожением района сосредоточения вражеского вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы и двух складов боеприпасов.