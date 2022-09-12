За прошедшие сутки защитники Украины убили около 300 военнослужащих Российской Федерации, уничтожили один самолет и один беспилотный летательный аппарат. Человеческие потери РФ приближаются к 53 тысячам человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 52950 (+300) человек ликвидировано;

танков ‒ 2168 (+14) ед;

боевых бронированных машин – 4640 (+23) ед;

артиллерийских систем – 1269 (+6) ед;

РСЗО – 311 (+0) ед;

средства ПВО – 162 (+0) ед;

самолетов – 243 (+1) ед;

вертолетов – 213 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 903 (+1);

крылатые ракеты – 216 (+0);

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 3463 (+18) ед;

специальная техника – 117 (+0).

Данные уточняются.

Напомним, авиация ВСУ в течение 11 сентября на юге нанесла три удара. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 270 огневых задач , связанных с уничтожением района сосредоточения вражеского вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы и двух складов боеприпасов.