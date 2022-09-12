Изображение шеврона полка «Азов» официально зарегистрировано в Украинском институте интеллектуальной собственности как знак для товаров и услуг в Украине.
Об этом заявили в пресс-службе полка.
— Полк «Азов» как правообладатель строго запрещает субъектам хозяйственной деятельности любой формы собственности производить печать и изготовление продукции с изображением шеврона «Азова» без согласования с командованием, — отметили там.
И напомнили, что отдельный отряд специального назначения «Азов» согласно приказу Министерства внутренних дел входит в состав воинской части 3057 Национальной гвардии.
Напомним, «Укрпочта» продолжает выпуск продукции на военную тематику. В этот раз в планах выпуск первого маркированного конверта военного времени.
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Изображение шеврона полка «Азов» официально зарегистрировано в Украинском институте интеллектуальной собственности как знак для товаров и услуг в Украине.
Об этом заявили в пресс-службе полка.
— Полк «Азов» как правообладатель строго запрещает субъектам хозяйственной деятельности любой формы собственности производить печать и изготовление продукции с изображением шеврона «Азова» без согласования с командованием, — отметили там.
И напомнили, что отдельный отряд специального назначения «Азов» согласно приказу Министерства внутренних дел входит в состав воинской части 3057 Национальной гвардии.
Напомним, «Укрпочта» продолжает выпуск продукции на военную тематику. В этот раз в планах выпуск первого маркированного конверта военного времени.