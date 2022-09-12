Тарас Креминь, Фото Екатерина Хорощак / life.pravda.com.ua

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал граждан освобожденных украинской армией сел, городов и городков присылать материалы об известных фактах лингвоцида на временно захваченных территориях к ним и правоохранительным органам.

Об этом сказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в эфире общенационального марафона, сообщает Укринформ .

По его словам, чем больше будет доказательств совершенных преступлений, тем сильнее будет позиция Украины в международных судах.

Он рассказал, что российские военные преступники на временно захваченных территориях Украины перешли в лингвоцид – вытеснение украинского языка из всех сфер общественной жизни.

— Это изъятие или сожжение книг, переподготовка педагогов, навязывание школьных программ в соответствии с российским образовательным законодательством. Это проведение так называемых уроков мира, где уже 1 сентября рассказывали о «денацификации», о том, что Украина «не существует» и многие другие российские нарративы. Это – преступления против граждан Украины! – отметил Тарас Креминь.

По его словам, явление лингвоцида охватило не только образование, но и сферы культуры, телевидения и радиовещания, информации для всеобщего ознакомления (замена вывесок), печатных СМИ и т.д.

– Мы собрали большое количество материалов. Все они обобщены и переданы в международные правозащитные организации и правоохранительные органы, в уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, – отметил Тарас Креминь.

Он выразил убеждение, что собранные материалы будут привлечены к международному иску против России.

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