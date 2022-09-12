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В администрации российского президента заявили, что военное командование информирует Владимира Путина о перегруппировке войск России на поле боя в Украине.
Об этом сообщил спикер Владимира Путина Дмитрий Песков, передает радио Маяк.
— Разумеется, все происходящее какие-либо действия, предпринимаемые военными во время «спецоперации», докладываются верховному главнокомандующему? Президент (Путин, – прим.) находится на постоянной, можно сказать круглосуточной связи и с министром обороны, и со всеми военачальниками. Конечно, иначе и быть не может в ходе выполнения «специальной военной операции». «Специальная военная операция» продолжается и будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены, - сказал он.
Кроме того, Песков заявил, что откликаться на призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского «предпосылок никаких нет».
— Мы не видим сейчас ни одной переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров (между Киевом и Москвой – прим.), - сказал он.
Ранее сообщалось, что в Петербурге началась цепная реакция заявлений с требованием к Путину уйти в отставку.
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В администрации российского президента заявили, что военное командование информирует Владимира Путина о перегруппировке войск России на поле боя в Украине.
Об этом сообщил спикер Владимира Путина Дмитрий Песков, передает радио Маяк.
— Разумеется, все происходящее какие-либо действия, предпринимаемые военными во время «спецоперации», докладываются верховному главнокомандующему? Президент (Путин, – прим.) находится на постоянной, можно сказать круглосуточной связи и с министром обороны, и со всеми военачальниками. Конечно, иначе и быть не может в ходе выполнения «специальной военной операции». «Специальная военная операция» продолжается и будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены, - сказал он.
Кроме того, Песков заявил, что откликаться на призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского «предпосылок никаких нет».
— Мы не видим сейчас ни одной переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров (между Киевом и Москвой – прим.), - сказал он.
Ранее сообщалось, что в Петербурге началась цепная реакция заявлений с требованием к Путину уйти в отставку.