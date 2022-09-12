Освобождая Изюм, Балаклею, Купянск и другие населенные пункты в Харьковской области украинские военные пленили значительное количество российских офицеров высшего звена.

Об этом пишет Die Welt со ссылкой на собственные источники в ВСУ.

Журналисты отмечают, что счет пленных в течение последних дней россиян перевалил за сотни, среди них высокопоставленные офицеры врага.

В издании подчеркивают, что «российская оборона развалилась, солдаты просто убежали», в то время как украинские освободители возвращали некоторые населенные пункты под государственный контроль без всякого выстрела.

– Это нельзя рационально объяснить. Возможно, это просто храбрость. Генералы уже не могли остановить своих солдат. Они останавливались только тогда, когда заканчивался бензин, – прокомментировал источник Die Welt.

Как прогнозировал милитари-эксперт в Университете Сент-Эндрюса Phillips P. OBrien, украинская операция по освобождению Харьковской области, прошедшая в течение первых недель сентября, войдет в историю как искусный стратегический замысел.