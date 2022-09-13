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Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС принять восьмой пакет санкций против России, а также ускорить передачу Киеву современных систем ПВО.
Об этом он сказал в видеообращении вечером 12 сентября.
Владимир Зеленский заявил об энергетическом и радиационном терроре, который совершает Россия, а также терроре голодом.
— И как реагирует мир? До сих пор нет официального признания России государством – спонсором терроризма. До сих пор граждане государства-террориста могут ездить в Европу, чтобы отдохнуть и на шопинг, до сих пор могут получать европейские визы, и никто не знает, нет ли среди них палачей или убийц, только что вернувшихся с оккупированной территории Украины. До сих пор российские пропагандисты могут работать именно в странах Африки, Азии, Латинской Америки, Европы, которым грозит наибольший хаос из-за созданных Россией ценового и энергетического кризиса. До сих пор мы вынуждены просить помощи о защите нашего неба от российских ракет — после 200 дней полномасштабной войны! – сказал он.
Президент призвал партнеров усилить помощь Украине.
— Должны еще усилить наше сотрудничество, чтобы преодолеть российский террор. Надо признать Россию государством-террористом. Ужесточить санкции — нужен восьмой санкционный пакет ЕС. Увеличить помощь Украине и, прежде всего, ускорить предоставление систем ПВО, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с требованием предоставить Николаеву дополнительные системы противовоздушной обороны. Он отметил, что Николаеву будут переданы системы ПВО, которые поступят от западных партнеров.
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС принять восьмой пакет санкций против России, а также ускорить передачу Киеву современных систем ПВО.
Об этом он сказал в видеообращении вечером 12 сентября.
Владимир Зеленский заявил об энергетическом и радиационном терроре, который совершает Россия, а также терроре голодом.
— И как реагирует мир? До сих пор нет официального признания России государством – спонсором терроризма. До сих пор граждане государства-террориста могут ездить в Европу, чтобы отдохнуть и на шопинг, до сих пор могут получать европейские визы, и никто не знает, нет ли среди них палачей или убийц, только что вернувшихся с оккупированной территории Украины. До сих пор российские пропагандисты могут работать именно в странах Африки, Азии, Латинской Америки, Европы, которым грозит наибольший хаос из-за созданных Россией ценового и энергетического кризиса. До сих пор мы вынуждены просить помощи о защите нашего неба от российских ракет — после 200 дней полномасштабной войны! – сказал он.
Президент призвал партнеров усилить помощь Украине.
— Должны еще усилить наше сотрудничество, чтобы преодолеть российский террор. Надо признать Россию государством-террористом. Ужесточить санкции — нужен восьмой санкционный пакет ЕС. Увеличить помощь Украине и, прежде всего, ускорить предоставление систем ПВО, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с требованием предоставить Николаеву дополнительные системы противовоздушной обороны. Он отметил, что Николаеву будут переданы системы ПВО, которые поступят от западных партнеров.