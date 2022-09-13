Назначенный российскими оккупационными властями «губернатор» Херсонской области Владимир Сальдо 12 сентября впервые после госпитализации в начале августа появился в соцсетях.

Он обнародовал свое видеообращение в Telegram.

— Какое-то время я не выходил в эфир, и вы меня не видели. Действительно, я был на попечении очень серьезных врачей для того, чтобы восстановить свое здоровье. Но вопросы, касающиеся организации работы Херсонской области, всегда были со мной, – поделился коллаборант.

Владимир Сальдо выразил мнение, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области не представляет опасности, поскольку якобы «вооруженные силы РФ имеют гораздо больше сил».

Он также заверил, что работает над «бюджетом» Херсонской области на этот и последующие годы.

О том, где он находится, Владимир Сальдо не сообщил.

Напомним, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким поделился информацией, что из временно захваченной Снигиревки бегут коллаборанты и представители оккупационных властей .