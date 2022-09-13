Соединенные Штаты планируют на этой неделе объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи в 600 миллионов долларов.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе.

По словам источника, в него войдет оружие и оборудование, подобные тем, которые составили последний пакет помощи на 675 миллионов долларов — дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, 105-мм гаубицы и десятки тысяч артиллерийских снарядов к ним, высокоскоростные противорадиолокации. и т.д.

Напомним, что США отправили Украине свои сверхточные артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наводкой, способные поразить цель на расстоянии 40,5 километров.