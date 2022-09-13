Украина просит у США и их союзников дополнительные поставки вооружения, в частности, ракетные системы большой дальности.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документ, который украинское правительство направило американским конгрессменам.

В списке перечислено 29 видов систем вооружений и боеприпасов, которые, по словам Киева, понадобятся для «продолжения наступления в 2023 году». Среди них танки, беспилотники, противокорабельные ракеты Harpoon, ракеты для реактивной системы залпового огня HIMARS, а также баллистические ракеты класса земля-земля ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Напомним, что США планируют на этой неделе объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на 600 миллионов долларов.