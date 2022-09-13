Министр обороны Украины Алексей Резников пояснил, что контрнаступление в Херсонской области продвигается медленнее, чем в Харьковской, потому что это сельскохозяйственный регион.

Об этом он сообщил в комментарии Financial Times .

По словам министра, на Харьковщине контрнаступление походило на «снежный шар» и прошло значительно «лучше, чем ожидалось».

Алексей Резников сказал, что почти одновременное контрнаступление вокруг Херсона продвигается медленнее, поскольку это сельскохозяйственный регион «с ирригационными каналами», которые россияне могут использовать как оборонительные траншеи.

Он также сказал, что чеченцев на юге Украины используют, чтобы не дать фронтовым войскам покинуть свои позиции.

Напомним, что российские войска покинули Киселевку – оперативно важный пункт в Херсонской области.