Поселок Березнеговатое в Николаевской области ночью 13 сентября страдал от артиллерийских обстрелов.

Об этом говорится в отчете Оперативного командования «Південь» по состоянию на 12:00.

«Поселок Березнеговатое, находящийся в непосредственной близости к линии фронта, ночью также страдал от артиллерийских обстрелов. Повреждены складские здания профессионального лицея. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Сообщается, что вдоль линии столкновения противник предпочитает контрбатарейную борьбу, авиационные удары и активно проводит воздушную разведку. Из-за больших потерь в ходе боевых действий значительно снизился уровень морально-психологического состояния в подразделениях оккупационных войск.

«Противник продолжает тактику террора и запугивание гражданского населения. Шесть раз за ночь атакован Никопольский район. Выгоняли из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. По Никополю было выпущено по меньшей мере 20 реактивных снарядов и 10 152 мм, по Красногригоревской и Марганецкой общинам также враг выпустил более двух десятков реактивных и еще два десятка крупнокалиберных снарядов. Изуродованы полтора десятка многоэтажных и частных домов, стадион, хозяйственные постройки и газопроводы. Масштабы повреждений уточняются. Человеческих потерь нет», - говорится в сообщении.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии отработали на юге 110 огневых задач по районам сосредоточения живой силы и боевой техники, по подразделениям противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы врага, а также держа огневой контроль над переправами и логистическими центрами на оккупированной территории.

Подтверждены потери врага в количестве 15 российских военных. Уничтожены танк, БТР-82А, гаубица 122 калибра, миномет 120 и беспилотный вражеский разведчик.

В Черном море вражеская корабельная группировка без существенных изменений в составе и задачах продолжает держать наготове 4 надводных носителя крылатых ракет, снаряженные более 30 «Калибрами».

Напомним, ВСУ уничтожили три района сосредоточения вооружения и два пункта управления врага на юге.