Несмотря на критические высказывания россиян в соцсетях о войне РФ в Украине, Кремль заявляет, что граждане поддерживают Владимира Путина и его действия.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует Интерфакс.

— Общественное мнение настолько чувствительно к тому, что происходит в рамках специальной военной операции (как в РФ называют войну в Украине – прим.), понятно, что общественное мнение реагирует очень и очень эмоционально, – сказал Дмитрий Песков.

По просьбе журналистов прокомментировать критические посты в телеграмм-каналах Песков заявил, что критические высказывания по поводу СВО «в свете последних событий допустимы в рамках действующего законодательства, однако грань в этом вопросе очень шаткая».

В то же время, Песков утверждает, что «россияне поддерживают президента, это подтверждают настроения людей, их действия, участие в выборах и выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос».

В начале сентября Вооруженные силы Украины стремительными темпами начали контрнаступление в Харьковской области.

По данным СБУ, российские захватчики грузят двухсотых, вынуждены воевать ранеными и не имеют достаточной поддержки. При отступлении русские войска оставляют также многие техники.

Напомним, что российские войска покинули Киселевку – оперативно важный пункт в Херсонской области.