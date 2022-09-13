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Несмотря на критические высказывания россиян в соцсетях о войне РФ в Украине, Кремль заявляет, что граждане поддерживают Владимира Путина и его действия.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует Интерфакс.
— Общественное мнение настолько чувствительно к тому, что происходит в рамках специальной военной операции (как в РФ называют войну в Украине – прим.), понятно, что общественное мнение реагирует очень и очень эмоционально, – сказал Дмитрий Песков.
По просьбе журналистов прокомментировать критические посты в телеграмм-каналах Песков заявил, что критические высказывания по поводу СВО «в свете последних событий допустимы в рамках действующего законодательства, однако грань в этом вопросе очень шаткая».
В то же время, Песков утверждает, что «россияне поддерживают президента, это подтверждают настроения людей, их действия, участие в выборах и выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос».
В начале сентября Вооруженные силы Украины стремительными темпами начали контрнаступление в Харьковской области.
По данным СБУ, российские захватчики грузят двухсотых, вынуждены воевать ранеными и не имеют достаточной поддержки. При отступлении русские войска оставляют также многие техники.
Напомним, что российские войска покинули Киселевку – оперативно важный пункт в Херсонской области.
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Несмотря на критические высказывания россиян в соцсетях о войне РФ в Украине, Кремль заявляет, что граждане поддерживают Владимира Путина и его действия.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует Интерфакс.
— Общественное мнение настолько чувствительно к тому, что происходит в рамках специальной военной операции (как в РФ называют войну в Украине – прим.), понятно, что общественное мнение реагирует очень и очень эмоционально, – сказал Дмитрий Песков.
По просьбе журналистов прокомментировать критические посты в телеграмм-каналах Песков заявил, что критические высказывания по поводу СВО «в свете последних событий допустимы в рамках действующего законодательства, однако грань в этом вопросе очень шаткая».
В то же время, Песков утверждает, что «россияне поддерживают президента, это подтверждают настроения людей, их действия, участие в выборах и выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос».
В начале сентября Вооруженные силы Украины стремительными темпами начали контрнаступление в Харьковской области.
По данным СБУ, российские захватчики грузят двухсотых, вынуждены воевать ранеными и не имеют достаточной поддержки. При отступлении русские войска оставляют также многие техники.
Напомним, что российские войска покинули Киселевку – оперативно важный пункт в Херсонской области.