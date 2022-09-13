Четким признаком приближения украинской победы в войне станет изгнание российской армии из Херсонской области, но уход оккупантов из Харьковщины — первый сигнал приближения этой победы.

Такое мнение высказал генерал обороны резерва Войска Польского Мирослав Ружанский.

Он подчеркнул, что ВСУ постепенно борются за победу на разных фронтовых направлениях против очень сильного врага.

— Если мы осознаем, что Россия будет однозначно отступать в обоих направлениях – северо-восточном, то есть харьковском и южном, – тогда мы с полной ответственностью сможем сказать, что в этой войне есть перелом. И Украина выиграет, – акцентировал офицер.

Освобождение Изюма и Балаклеи Ружанский назвал "открытием новой страницы войны ".

– Зимний период будет неблагоприятным для россиян, потому что им придется пополнять и обеспечивать поставки, поэтому Украина должна последовательно продолжать эти операции по уничтожению российской логистики , – отметил генерал-лейтенант.

Польский военный также отметил, что невозможно доверять россиянам на поле дипломатии, а Лавров — лжец, поэтому переговоры с Москвой нужно начинать, когда ее армия уйдет со всей украинской земли.

Как сообщалось, экскомандующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак высоко оценивает шансы ВСУ в херсонской операции.