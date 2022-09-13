Успешные наступательные действия в Харьковской и Херсонской областях доказывают, что Украина устранила асимметрию сил с Россией.

Об этом пишет французская газета Le Monde.

Издание доказывает, что украинские солдаты под Изюмом и Балаклеей «продемонстрировали потрясающую тактическую эффективность».

— Это действительно вторая неудача, которую потерпела российская армия на том же театре военных действий. После провала первоначального наступления на Киев, в самом начале боевых действий российские войска в этот раз не смогли предсказать наступление, которое, тем не менее, заблокировало их солидные силы. Эти две неудачи за чуть больше шести месяцев оставят незабываемые следы, — приходят к выводу журналисты.

Как прогнозируют в Le Monde, блестящая победа Украины на харьковском направлении станет концом этапа «специальной военной операции», когда российская пропаганда скрывала от своей аудитории болезненные поражения на войне.

До этого немецкое издание Die Welt выяснило, что в операции в Харьковской области украинская армия взяла в плен многих российских солдат и офицеров.