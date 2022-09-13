Военно-воздушные силы РФ не сумели остановить украинское контрнаступление на Харьковщине, тогда как подразделения ПВО ВСУ мастерски отработали по вражеским самолетам, сбив многие из них.

Об этом пишет журнал Forbes.

Издание отмечает, что главная причина неудач российской авиации – «старомодная доктрина воздушной войны».

— А украинская армия и авиация, несмотря ни на что, все еще держат жесткую оборону воздушного пространства над линией фронта. Обеспокоенные хаосом на земле и измученные украинскими ракетами и пушками, российские летчики в основном отсиживают текущую кампанию <...> Российская авиация, как и авиация российского флота, имела возможность поразить украинцев в самые критические моменты: в первые часы каждого контрнаступления, когда бригады и батальоны разворачивали свои машины. Но они этого не сделали. Печальная правда для русской армии состоит в том, что доктрина русских ВВС не позволяет им тесно поддерживать наземные войска, когда враг движется. Это потому, что российские военно-воздушные силы не являются «воздушными силами» в том смысле, как многие западные обозреватели понимают этот термин. Скорее, российская авиация – это воздушная артиллерия. Пилоты бомбят - невидимые - координаты, которые им предоставляют наземные командиры, часто на основе старой разведки. Воздушные силы не отслеживают наземные войска противника в реальном времени, - говорится в обзоре.