Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонные разговоры с верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом говорится на Facebook-странице Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«В очередной раз поблагодарил за поддержку США в борьбе украинского народа за независимость. Также проинформировал об оперативной обстановке. Заметил, что ситуация напряженная, но полностью контролируемая. Генерал Каволи и генерал Милли, в свою очередь, дали высокую оценку действиям Вооруженных Сил Украины и заверили в неизменной поддержке США в дальнейшем оказании военной помощи Украине», — написал Валерий Залужный.

Ранее сообщалось, что украинские военные менее чем через неделю уничтожили техники российских оккупантов на сумму 670 миллионов долларов. Значительное количество было уничтожено в ходе контрнаступления в Харьковской области.