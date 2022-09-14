Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Алексея Сивирина. Он – 21 номер в списке «Голоса» и должен пройти в парламент в связи с назначением нардепа Рустема Умерова главой Фонда государственного имущества Украины.

Умеров написал заявление о сложении депутатских полномочий, сообщили в ЦИК.

— ЦИК рассмотрел Постановление и признал следующего за очередностью Алексея Сивирина избранным народным депутатом Украины (#21 в избирательном списке партии «Голос»), — говорится в сообщении.

Алексей Сивирин должен дать согласие на получение депутатского мандата в течение 20 дней. В случае отказа Сивирина в парламент может зайти Максим Хлупак – №22 в списке, бывший помощник нардепа и эксспикера парламента Андрея Парубия в течение трех созывов.

Напомним, что Верховная рада Украины избрала Умерова новым председателем Фонда государственного имущества.