Американская разведка обнаружила, что Россия с 2014 года потратила не менее 300 миллионов долларов на иностранные партии и политиков в более чем 20 странах мира. Да РФ в своих интересах пыталась влиять на политические события.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на обзор разведки, который администрация Джо Байдена заказала этим летом.

Администрация президента решила рассекретить некоторые выводы разведки, чтобы противостоять способности России влиять на политические события в странах Европы, Африки и других местах.

Согласно отчету, Москва планировала потратить еще сотни миллионов долларов для своей скрытой глобальной кампании против демократических систем. Вместо этого продвигались политические силы, отвечавшие интересам Кремля.

Москва, как пишет WP, использовала криптовалюту, наличные деньги и подарки для влияния на политические силы за рубежом, часто используя для этого счета и ресурсы российских посольств.

По данным источников в администрации, финансируемые РФ политические силы обнаружили в Албании, Черногории, Мадагаскаре и, вероятно, Эквадоре. Этот обзор не касается Соединенных Штатов, но американские чиновники говорят, что их страна тоже уязвима к российскому влиянию.

Также чиновники говорили об одной азиатской стране, название которой не разглашают. По их словам, российский посол передал миллионы долларов наличными кандидату в президенты. Связанные с Кремлем силы также использовали подставные компании, аналитические центры для влияния на политические события, в частности, в пользу ультраправых групп.

Госдепартамент США 12 сентября разослал в американские посольства более чем в 100 странах письмо с описанием тайной деятельности РФ. Союзникам предложили ввести меры по уменьшению российского влияния: в частности, ввести санкции и вывести из страны причастных к тайной кампании.

В письме говорится, что финансирование контролируют российские государственные структуры (например, ФСБ) и политики, в частности «повар путина» Евгений Пригожин и бизнесмен Александр Бабаков.

Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен объявит о новом финансировании вооруженных сил Украины и еще 18 стран , которым российская агрессия может угрожать в будущем. Сумма пособия составляет 2 миллиарда долларов.