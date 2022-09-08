Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявит о новом финансировании вооруженных сил Украины и еще 18 стран, которым российская агрессия может угрожать в будущем. Сумма пособия составляет 2 миллиарда долларов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника Госдепа.

Энтони Блинкен сказал, что администрация президента США сообщила Конгрессу о намерении предоставить финансирование долговременных инвестиций. Какие 18 стран подразумеваются и какая сумма из 2 млрд выпадет Украине – неизвестно.

Так, сегодня на авиабазе ВВС США «Рамштайн» в Германии проходит заседание Контактной группы по помощи Украине, участие в котором принимают десятки министров обороны и военных высокопоставленных чиновников. США уже объявили новый пакет помощи на $675 млн, включающий в себя боеприпасы для «хаймарсов».

Напомним, что США отправили Украине свои сверхточные артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наводкой, способные поразить цель на расстоянии 40,5 километров.