Сегодня Украина – в повестке дня Евросоюза, среди важнейших итогов и перспектив – ее сопротивление российской агрессии и европейская поддержка, о нашей стране говорят в Европарламенте, во время ежегодного Доклада о положении ЕС.

Об этом первая леди Украины Елена Зеленская написала в Телеграмме после оглашения главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен ежегодного доклада о положении ЕС.

— Обычно в Докладе подводят итоги года для Европейского Союза и очерчивают перспективы. Сегодня среди важнейших итогов и перспектив – наша страна, ее сопротивление российской агрессии и европейская поддержка, которая уже есть и будет, – отметила Елена Зеленская.

Она отметила, что стала первой иностранной гостьей в Европарламенте на мероприятии. Первая леди Украины рассказала, что накануне в разговоре с президентом Еврокомиссии поблагодарила ее за личное лидерство в предоставлении Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

– Она поддержала этот шаг, а он поддержал нас, украинцев. Потому что это очень важно – во время испытаний иметь видение будущего и вдохновляющие перспективы — отметила первая леди.

Елена Зеленская также сообщила, что обсудила с Урсулой фон дер Ляен множество вопросов. В частности, потребности украинцев за границей и на родине, лечение в других странах гражданских граждан и военнослужащих, помощь в протезировании, психологическую реабилитацию для всех украинцев, образование и его доступность для украинской молодежи.

— И только Урсула фон дер Ляен объявила о решении Европейской комиссии выделить 100 млн евро для восстановления 74 украинских школ в рамках плана быстрого восстановления Fast Recovery Plan. Эти учреждения должны быть отстроены к началу зимы. Для каждой школы подготовлен конкретный план, – добавила Елена Зеленская.

Напомним, по инициативе супруги Президента Украины Елены Зеленской собрано $6,4 млн на автомобили скорой медицинской помощи класса С. Первые 18 скорых уже переданы в Сумскую, Харьковскую, Николаевскую, Черниговскую и Ровенскую области.