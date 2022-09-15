Олигархические кланы пока не оказывают никакого влияния на украинскую политику. Так считает секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, заявив об этом в интервью Wirtualna Polska.

В ходе встречи журналисты издания поинтересовались, когда все узнают окончательный список украинских олигархов.

Данилов признался, что война усложняет работу над реестром.

Он отметил, что правительство не контролирует части украинской территории, поэтому сложно оценить состояние некоторых людей.

Однако секретарь СНБО считает, что антиолигархический закон уже заработал.

По словам Данилова, олигархи делают некоторые шаги, чтобы не попасть в реестр.

— Его цель (реестр – прим.) – построение прозрачной системы, справедливого упорядочения отношений между бизнесом, властью и обществом. Вместо олигархов мы хотим иметь бизнесменов, создающих рабочие места. Именно система позволяла функционировать олигархам. Коза не виновата, что съела капусту из незагороженного огорода. У нас заборов не было, потому эту капусту могли есть все. Сейчас олигархические кланы не оказывают влияния на украинскую политику, из-за войны они теряют влияние на страну. Я не знаю, что будет в будущем, но я хотел бы, чтобы этот вопрос никогда не возвращался к нам, — резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что жители всех временно оккупированных территорий Украины, в том числе Крыма, должны знать, что Украина туда обязательно вернется, а вместе с ней вернется полноценная жизнь.