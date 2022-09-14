Техническая часть переговоров о вступлении Украины в ЕС может занять всего два года, что будет рекордом для стран-кандидатов.

Об этом во время своей конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет «Украинская правда».

— Обычно такие переговоры длятся 5-7-8 лет. Наша амбиция – сделать это гораздо быстрее, чем через два года, – заявил он.

Достичь этого, по словам премьера, должен помочь консенсус общества по европейскому пути страны.

— Какая еще страна могла ответить на опросник всего через три недели? А для какого периода между подачей заявки до получения статуса кандидата длился всего 3 месяца? Однако когда я говорю о возможности очень быстрых переговоров с ЕС, я не только базируюсь на этой скорости. Правительство уже разработало дорожную карту, которая расписывает, как пройти этот путь через два года, фиксирует наши узкие места и определяет, как их пройти. Это и дает мне основания для такого оптимизма, – объяснил он.

В то же время Денис Шмыгаль не исключает, что политическая часть переговоров может затянуться.

— Обретение политического консенсуса (между странами ЕС относительно принятия Украины – прим.) станет еще одним вызовом для нас. Мы уже сейчас должны найти все аргументы для наших партнеров. И при этом не забывайте, что Россия продолжает информационно и гибридно влиять на ЕС и будет тормозить наше вступление, – резюмировал он.

Что касается начала переговоров с ЕС, Денис Шмыгаль уверен, что все необходимые предпосылки будут выполнены Украиной до конца года: «Мы полностью прописали дорожную карту 107 законодательных и нормативных актов, все из которых уже проработаны правительством. Из них 60 уже внесены в Раду, а остальные будут внесены в течение месяца. Так что до конца года мы выполним все необходимые условия, чтобы Украина могла перейти к переговорам с ЕС о членстве».

Кроме того, по словам Дениса Шмыгаля, в правительстве рассчитывают на поддержку председательствующей в ЕС Чехии. Эти вопросы будут подняты на совместном заседании правительств Украины и Чехии, которое планируется провести в конце октября.

Напомним, что Латвия делает все возможное, чтобы как можно быстрее начать переговорный процесс о вступлении Украины в Европейский Союз и готова делиться соответствующим опытом.