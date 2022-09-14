Морально-психологическое состояние подразделений оккупационной армии РФ на юге Украины чрезвычайно подорвано.

Об этом на брифинге сообщила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты находятся в подавленном состоянии из-за успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Они не видят для себя перспектив дальнейшего участия в войне и хотят сложить оружие.

— Они отдают себе отчет, что если и там уже так мощно пошли, то и здесь у них перспективы очень печальные, поэтому им остается разве что сложить оружие и перейти в обменный пункт, — сказала Наталья Гуменюк.

Она добавила, что есть «определенные процессы», связанные со сдачей в плен российских военных, но их сейчас не раскрывают.

Наталья Гуменюк сказала, что в России отслеживают ситуацию со сдачей в плен своих военных «и очень расстраиваются, понимая, сколько народа их переходит и теряет позиции».

— Нас этот процесс полностью устраивает, мы держим его под эгидой информационной тишины, продолжаем работу, — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Напомним, украинские военные взяли под полный огневой контроль всю территорию Херсонщины. Тем временем россияне в Херсоне начали сворачивать подготовку к «референдуму».