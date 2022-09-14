Опыт, приобретенный Вооруженными силами Украины в сентябрьском прорыве в Харьковской области, будет использован при планировании полного освобождения Херсонской области.

Об этом заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак.

Госслужащий подчеркнул, что блестящая победа Украины на харьковском направлении стала достаточно неожиданной даже для тех, кто ее готовил.

– Мы надеемся, что это отправная точка, – добавил он.

По словам советника Минобороны, украинские защитники «сохранят импульс» в войне, планируя больше контрнаступательных операций как на северо-востоке, так и на юге страны.

— Действительно, это была очень успешная кампания, украинская армия смогла восстановить контроль над 8 тысячами квадратных километров. Это огромная часть территории, которая была временно оккупирована россиянами, и в результате мы видим, что российская армия деморализована, ее военный потенциал деградировал, — подытожил Юрий Сак.

Как сообщалось, морально-психологическое состояние подразделений оккупационной армии РФ на юге Украины чрезвычайно подорвано.