Российские солдаты в селе Чкаловском недалеко от Балаклеи были настолько захвачены врасплох украинским контрнаступлением, что не успели организованно отступить и попали в плен.
Об этом репортерам Associated Press рассказала жительница освобожденного населенного пункта.
Местная женщина подтвердила, что оккупанты почти не пытались сопротивляться, а бежали в полной панике.
– Они бежали, как ветер. Они убегали любыми способами, – рассказала она.
Во время поспешного отступления россияне бросали своих же собратьев далеко позади.
– Они пытались догнать, – прояснила она судьбу некоторых российских захватчиков.
Напомним, наступление на Харьковщине принесло в обменный фонд Украины значительное количество высокопоставленных российских офицеров.
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Российские солдаты в селе Чкаловском недалеко от Балаклеи были настолько захвачены врасплох украинским контрнаступлением, что не успели организованно отступить и попали в плен.
Об этом репортерам Associated Press рассказала жительница освобожденного населенного пункта.
Местная женщина подтвердила, что оккупанты почти не пытались сопротивляться, а бежали в полной панике.
– Они бежали, как ветер. Они убегали любыми способами, – рассказала она.
Во время поспешного отступления россияне бросали своих же собратьев далеко позади.
– Они пытались догнать, – прояснила она судьбу некоторых российских захватчиков.
Напомним, наступление на Харьковщине принесло в обменный фонд Украины значительное количество высокопоставленных российских офицеров.