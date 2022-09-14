Российские солдаты в селе Чкаловском недалеко от Балаклеи были настолько захвачены врасплох украинским контрнаступлением, что не успели организованно отступить и попали в плен.

Об этом репортерам Associated Press рассказала жительница освобожденного населенного пункта.

Местная женщина подтвердила, что оккупанты почти не пытались сопротивляться, а бежали в полной панике.

– Они бежали, как ветер. Они убегали любыми способами, – рассказала она.

Во время поспешного отступления россияне бросали своих же собратьев далеко позади.

– Они пытались догнать, – прояснила она судьбу некоторых российских захватчиков.

Напомним, наступление на Харьковщине принесло в обменный фонд Украины значительное количество высокопоставленных российских офицеров.