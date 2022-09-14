У россиян нет сил для атак на Николаев, но на отдельных участках фронта они могут попытаться напасть, когда получат самоубийственный приказ.
Об этом в эфире 5 канала заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Руководитель региона подчеркнул, что от врага следует ожидать и нелогичных действий, к которым следует также тщательно подготовиться.
— Угроза есть всегда. Возможна нелогичная команда атаковать. У них нет ни сил, ни средств, чтобы это сделать, но это возможно на некоторых промежутках фонта. Готовиться надо ко всему. Это действительно утопия, не может эта история наступления на Николаев быть успешным, - сказал он.
Виталий Ким отметил, что на сегодняшний день срочная эвакуация для жителей Николаева не нужна, хотя к этому сценарию власти тоже готовятся.
Напомним, украинские военные взяли под полный огневой контроль всю территорию Херсона. Тем временем россияне в Херсоне начали сворачивать подготовку к «референдуму».