У россиян нет сил для атак на Николаев, но на отдельных участках фронта они могут попытаться напасть, когда получат самоубийственный приказ.

Об этом в эфире 5 канала заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Руководитель региона подчеркнул, что от врага следует ожидать и нелогичных действий, к которым следует также тщательно подготовиться.