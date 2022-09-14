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Положение оккупантов на правом берегу Днепра ухудшится в разы, когда ВСУ введут в бой все танки, бронемашины и гаубицы, которые были захвачены в ходе успешного контрнаступления в Харьковской области.
Такого мнения придерживается бригадный генерал Чехии Франтишек Мичанек.
Офицер запаса подчеркнул, что российские войска в Херсонской области «зажаты между украинскими вооруженными силами и рекой Днепр ».
— Мосты разбиты, понтонов может не хватить. Увидим, подтвердится ли информация о том, что российская армия в Херсонской области ведет переговоры о том, чтобы сдаться и уйти. Это было бы очень важно. Это свидетельствовало бы о том, что российская армия не хочет воевать и что ее моральный дух низкий, – описал реалии бригадный генерал.
Чешский военный добавил, что трофеи из Харьковской области способны быстро изменить ситуацию на южном фронте.
— Что касается живой силы и воинских частей, то на юге у украинцев точно нет проблем. Важнее будет, хватит ли у них техники. В этом им помогает нескоординированное отступление россиян в Харьковской области. Там они получают большое количество брошенной техники и боеприпасов. Если они могут очень быстро ввести это в эксплуатацию и переместить туда, куда им нужно, это может стать вкладом в наступление , — пояснил Франтишек Мичанек.
Как писали немецкие СМИ, наступление на Харьковщине принесло в обменный фонд Украины значительное количество высокопоставленных российских офицеров.
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Положение оккупантов на правом берегу Днепра ухудшится в разы, когда ВСУ введут в бой все танки, бронемашины и гаубицы, которые были захвачены в ходе успешного контрнаступления в Харьковской области.
Такого мнения придерживается бригадный генерал Чехии Франтишек Мичанек.
Офицер запаса подчеркнул, что российские войска в Херсонской области «зажаты между украинскими вооруженными силами и рекой Днепр ».
— Мосты разбиты, понтонов может не хватить. Увидим, подтвердится ли информация о том, что российская армия в Херсонской области ведет переговоры о том, чтобы сдаться и уйти. Это было бы очень важно. Это свидетельствовало бы о том, что российская армия не хочет воевать и что ее моральный дух низкий, – описал реалии бригадный генерал.
Чешский военный добавил, что трофеи из Харьковской области способны быстро изменить ситуацию на южном фронте.
— Что касается живой силы и воинских частей, то на юге у украинцев точно нет проблем. Важнее будет, хватит ли у них техники. В этом им помогает нескоординированное отступление россиян в Харьковской области. Там они получают большое количество брошенной техники и боеприпасов. Если они могут очень быстро ввести это в эксплуатацию и переместить туда, куда им нужно, это может стать вкладом в наступление , — пояснил Франтишек Мичанек.
Как писали немецкие СМИ, наступление на Харьковщине принесло в обменный фонд Украины значительное количество высокопоставленных российских офицеров.