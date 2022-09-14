Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате российских ракетных ударов по Кривому Рогу уровень воды в реке Ингулец меняется каждый час, есть угроза подтопления.

Об этом Кирилл Тимошенко написал в Telegram.

– О действиях и последствиях от ракетной бомбардировки гидротехнических сооружений Кривого Рога. На месте удара наблюдается утечка воды 100 м кубических в секунду. Это значительный объем. А уровень воды в реке Ингулец меняется за час (вероятно, Тимошенко имел в виду каждый час – ред.). Мы четко отдаем себе отчет в масштабах задач, которые стоят перед нами для ликвидации последствий ракетных ударов, - написал он.

Кирилл Тимошенко добавил, что уровень воды на улицах города постоянно мониторят специальные посты.

Также ведется наблюдение за частным сектором, дома которого находятся в Ингулецком и Центрально-Городском районе города, где есть риск подтопления.

Заместитель руководителя Офиса президента добавил, что «ситуация контролируемая», а к скорейшей ликвидации угрозы привлечены все службы.

К вечеру 14 сентября русские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и повредили гидротехнические сооружения, несколько районов города остались без воды.

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты ракетными ударами по Кривому Рогу предприняли попытку затопить город.

После того как Россия нанесла ракетный удар по объектам гидротехнической инфраструктуры в Кривом Роге, наблюдаются перебои с поставкой воды.