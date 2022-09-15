Боєць ЗСУ йде повз будинок, зруйнований ракетним ударом на околиці Миколаєва

15 вересня триває 204-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.

За даними Оперативного командування «Південь», українські військові на південному фронті продовжують покращувати тактичне положення, а також знищувати окупантів та їхню техніку. Зокрема за 14 вересня знищили ще один надзвуковий російський бомбардувальник Су-24М.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ за добу виконали 285 вогневих завдань: зокрема по трьох районах зосередження живої сили, озброєння та техніки в Голій Пристані, Дудчанах і Криничанці, по складах боєприпасів в Дудчанах і в Садовому, по пункту управління безпілотниками в Комишанах.

Як зазначили в ОК, «під щільним вогневим контролем» перебували Каховський міст і переправа в Дар'ївці. Окупанти не мали «жодної можливості» ними користуватися.

За словами командування, ситуація на південному фронті «стабільно напружена», тривають позиційні бої. Сили оборони продовжують покращувати тактичне положення і закріплюватися на звільнених територіях.

Своєю чергою ворог силами до двох взводів штурмував в напрямку з Архангельського на Іванівку у спробі покращити своє положення. Однак успіху не мав і відступив, втративши одну БМД-2 і «значний відсоток» живої сили.

Протягом дня росіяни також продовжували ракетно-артилерійські, танкові і мінометні обстріли українських позицій й населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Авіацією атакували і передові, і тилові райони.

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За добу українські військові на півдні знищили 33 окупантів, 11 російських танків, 5 гаубиць «Мста-Б», самохідну артустановку «Гвоздика», 13 одиниць авто-бронетехніки, а також 2 склади з боєприпасами в Миколаївському і Херсонському районах, повідомило оперативне командування «Південь».