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Российское военное руководство в поисках возможного усиления возлагается на чеченские батальоны, которые недоукомплектованы и состоят преимущественно из наемников из экономически депрессивных регионов России.
Об этом говорят эксперты Института изучения войны (ISW).
По данным военных аналитиков, российское военное руководство продолжает в значительной степени полагаться на якобы чеченские подразделения для создания боевой мощи для операций в Украине.
Однако, по данным украинской разведки, российское руководство планирует передислоцировать в Украину четыре чеченских батальона, которые в значительной степени недоукомплектованы и состоят преимущественно из нечеченских наемников из экономически депрессивных регионов России.
Напомним, в американском Институте изучения войны считают, что российские силы, вероятно, нанесли удар по украинской гидротехнической инфраструктуре на Криворожье 14 сентября, чтобы воспрепятствовать украинским операциям на реке Ингулец.
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Российское военное руководство в поисках возможного усиления возлагается на чеченские батальоны, которые недоукомплектованы и состоят преимущественно из наемников из экономически депрессивных регионов России.
Об этом говорят эксперты Института изучения войны (ISW).
По данным военных аналитиков, российское военное руководство продолжает в значительной степени полагаться на якобы чеченские подразделения для создания боевой мощи для операций в Украине.
Однако, по данным украинской разведки, российское руководство планирует передислоцировать в Украину четыре чеченских батальона, которые в значительной степени недоукомплектованы и состоят преимущественно из нечеченских наемников из экономически депрессивных регионов России.
Напомним, в американском Институте изучения войны считают, что российские силы, вероятно, нанесли удар по украинской гидротехнической инфраструктуре на Криворожье 14 сентября, чтобы воспрепятствовать украинским операциям на реке Ингулец.