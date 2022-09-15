Российское военное руководство в поисках возможного усиления возлагается на чеченские батальоны, которые недоукомплектованы и состоят преимущественно из наемников из экономически депрессивных регионов России.

Об этом говорят эксперты Института изучения войны (ISW).

По данным военных аналитиков, российское военное руководство продолжает в значительной степени полагаться на якобы чеченские подразделения для создания боевой мощи для операций в Украине.

Однако, по данным украинской разведки, российское руководство планирует передислоцировать в Украину четыре чеченских батальона, которые в значительной степени недоукомплектованы и состоят преимущественно из нечеченских наемников из экономически депрессивных регионов России.

Напомним, в американском Институте изучения войны считают, что российские силы, вероятно, нанесли удар по украинской гидротехнической инфраструктуре на Криворожье 14 сентября, чтобы воспрепятствовать украинским операциям на реке Ингулец.