Для удержания захваченных территорий российские оккупанты укрепляют первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Противник перемещает резервы из состава подразделений 3 армейского корпуса, а также остатки подразделений, выведенных из Харьковского направления.

Однако Силам обороны удалось нарушить логистику обеспечения оккупантов. Поэтому россияне испытывают проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Украинские военные продолжают успешно отражать атаки противника, в частности, в районах населенных пунктов Спирно, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

За минувшие сутки авиация ВСУ нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники врага. А подразделения противовоздушной обороны ВСУ по разным направлениям уничтожили четыре самолета оккупантов: три Су-25 и один Су-24М.

Напомним, украинские военные разгромили подразделения российских десантников на Бахмутском направлении.