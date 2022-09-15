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Для удержания захваченных территорий российские оккупанты укрепляют первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях.
Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
Противник перемещает резервы из состава подразделений 3 армейского корпуса, а также остатки подразделений, выведенных из Харьковского направления.
Однако Силам обороны удалось нарушить логистику обеспечения оккупантов. Поэтому россияне испытывают проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии.
Украинские военные продолжают успешно отражать атаки противника, в частности, в районах населенных пунктов Спирно, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.
За минувшие сутки авиация ВСУ нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники врага. А подразделения противовоздушной обороны ВСУ по разным направлениям уничтожили четыре самолета оккупантов: три Су-25 и один Су-24М.
Напомним, украинские военные разгромили подразделения российских десантников на Бахмутском направлении.
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Для удержания захваченных территорий российские оккупанты укрепляют первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях.
Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
Противник перемещает резервы из состава подразделений 3 армейского корпуса, а также остатки подразделений, выведенных из Харьковского направления.
Однако Силам обороны удалось нарушить логистику обеспечения оккупантов. Поэтому россияне испытывают проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии.
Украинские военные продолжают успешно отражать атаки противника, в частности, в районах населенных пунктов Спирно, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.
За минувшие сутки авиация ВСУ нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники врага. А подразделения противовоздушной обороны ВСУ по разным направлениям уничтожили четыре самолета оккупантов: три Су-25 и один Су-24М.
Напомним, украинские военные разгромили подразделения российских десантников на Бахмутском направлении.