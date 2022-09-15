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Уровень воды в реке Ингулец упал на 40 сантиметров после российского удара по водной инфраструктуре в Кривом Роге.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
В результате обстрела и разрушения дамбы уровень воды в Ингульке повысился со 100 до 190 сантиметров.
— После изнурительных работ этой долгой ночью удалось поставить первое затвор-шандор и зафиксировали снижение уровня воды на всех участках на 4—6 сантиметров. После установки второго затвора уровень воды в реке уже снизился на 40 сантиметров, – написал Кирилл Тимошенко.
Он добавил, что сейчас идет работа над локализацией утечки и уже в ближайшее время устранят проблему.
Из-за повышения уровня воды 112 домов подтоплены. Местные власти организовали четыре пункта сбора граждан для эвакуации в безопасную зону. Спасатели спасли 11 человек.
Напомним, руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул призывает эвакуироваться жителей ряда улиц в Ингулецком и Центрально-Городском районе города. Он опасается, что в результате ракетных обстрелов плотины река Ингулец может выйти из берегов.
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Уровень воды в реке Ингулец упал на 40 сантиметров после российского удара по водной инфраструктуре в Кривом Роге.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
В результате обстрела и разрушения дамбы уровень воды в Ингульке повысился со 100 до 190 сантиметров.
— После изнурительных работ этой долгой ночью удалось поставить первое затвор-шандор и зафиксировали снижение уровня воды на всех участках на 4—6 сантиметров. После установки второго затвора уровень воды в реке уже снизился на 40 сантиметров, – написал Кирилл Тимошенко.
Он добавил, что сейчас идет работа над локализацией утечки и уже в ближайшее время устранят проблему.
Из-за повышения уровня воды 112 домов подтоплены. Местные власти организовали четыре пункта сбора граждан для эвакуации в безопасную зону. Спасатели спасли 11 человек.
Напомним, руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул призывает эвакуироваться жителей ряда улиц в Ингулецком и Центрально-Городском районе города. Он опасается, что в результате ракетных обстрелов плотины река Ингулец может выйти из берегов.