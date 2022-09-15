Литва объявила об отправке Украине двух партий бронетранспортеров.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис на пресс-конференции в Одессе.

— Литовское правительство объявило, что мы пришлем дополнительную партию бронетранспортеров. Две партии. Одна из них должна прибыть очень скоро в Украину, – сказал он.

Он отметил, что украинская армия знает, где лучше их использовать.

— Мы продолжаем напоминать нашим партнерам и союзникам в ЕС и НАТО, что этого все еще недостаточно, — сказал Габриелюс Ландсбергис.

Напомним, Литва отправила в Украину 105-мм гаубицы в рамках пособия на фоне агрессии России.