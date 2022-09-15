Украина одновременно ведет переговоры с несколькими партнерами по поставкам систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос Европейской правды после переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.
Глава государства подчеркнул, что «закрытие неба» от ракетных атак стало бы ключевым фактором обеспечения безопасности в Украине, и он рассчитывает на выполнение своих обязательств двумя государствами-партнерами – США и Германией.
— ПВО и ПРО – это для нас приоритет. Мы начали разговоры, и есть положительный результат по поставкам (американо-норвежской системы) NASAMS и (немецкой) IRIS-T. От Германии мы ожидаем несколько систем, пока не получили ни одну. Равно как и от США. Но, тем не менее, это частично закрывает вопрос о дефиците систем ПВО, – заявил он.
Впрочем, переговоры Украины не исчерпываются только двумя партнерами, добавил Владимир Зеленский: «Кроме этого, мы настроены работать еще с Францией, с Италией. Я также настроен и пока не получил положительную реакцию от Израиля».
Президент не рассчитывает на дальнейшее расширение круга возможных поставщиков таких систем.
— Государств, которые могут нам с вами гарантировать закрытие неба с точки зрения ПВО, не так много. Поэтому вокруг этих пяти государств и нужно решать этот вопрос, – заявил он.
Владимир Зеленский отдельно подчеркнул, что задержка со снабжением систем ПВО влечет утраченные украинцами жизнь.
— Но Германия не виновата в том, что Россия бьет ракетами по Украине. Вина в этом только Россия. Это тоже нужно понимать, – подчеркнул президент.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с требованием предоставить Николаеву дополнительные системы противовоздушной обороны.
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Украина одновременно ведет переговоры с несколькими партнерами по поставкам систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос Европейской правды после переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.
Глава государства подчеркнул, что «закрытие неба» от ракетных атак стало бы ключевым фактором обеспечения безопасности в Украине, и он рассчитывает на выполнение своих обязательств двумя государствами-партнерами – США и Германией.
— ПВО и ПРО – это для нас приоритет. Мы начали разговоры, и есть положительный результат по поставкам (американо-норвежской системы) NASAMS и (немецкой) IRIS-T. От Германии мы ожидаем несколько систем, пока не получили ни одну. Равно как и от США. Но, тем не менее, это частично закрывает вопрос о дефиците систем ПВО, – заявил он.
Впрочем, переговоры Украины не исчерпываются только двумя партнерами, добавил Владимир Зеленский: «Кроме этого, мы настроены работать еще с Францией, с Италией. Я также настроен и пока не получил положительную реакцию от Израиля».
Президент не рассчитывает на дальнейшее расширение круга возможных поставщиков таких систем.
— Государств, которые могут нам с вами гарантировать закрытие неба с точки зрения ПВО, не так много. Поэтому вокруг этих пяти государств и нужно решать этот вопрос, – заявил он.
Владимир Зеленский отдельно подчеркнул, что задержка со снабжением систем ПВО влечет утраченные украинцами жизнь.
— Но Германия не виновата в том, что Россия бьет ракетами по Украине. Вина в этом только Россия. Это тоже нужно понимать, – подчеркнул президент.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с требованием предоставить Николаеву дополнительные системы противовоздушной обороны.