Глава города Загони в Венгрии Ласло Гельмеци всегда встречает беженцев, приезжающих из южных областей Украины, где продолжаются боевые действия.

Об этом пишет Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Загонь — единственный пограничный город между Украиной и Венгрией, где есть железнодорожная станция. До 24 февраля из 4,5 тысяч жителей города больше половины были пенсионерами, но затем этот населенный пункт стал ключевым на пути беженцев в ЕС. По словам мэра, в большинстве они встречали людей из Херсонщины или Николаевщины.

— Сначала мы были так увлечены текущими проблемами, что на самом деле не осознавали, с каким количеством человеческих страданий мы имеем дело. Лишь через несколько недель у нас было время по-настоящему сесть и поговорить с людьми, — говорит Ласло Гельмеци.

Сейчас муниципальные власти заботятся о проблемах украинцев вместе с представителями ООН. Беженцы получают информацию, горячее питание и медицинское обслуживание.

— У нас еще не было возможности отойти назад и тщательно обдумать, через что мы прошли. Муниципальные работники играют важную роль в том, чтобы все это произошло, от координации до помощи с работой для украинцев, — добавил венгерский политик.

Напомним, Европарламент больше не считает Венгрию полноценной демократией и признает ее «избирательной автократией» из-за действий венгерского правительства и премьер-министра страны Виктора Орбана.



