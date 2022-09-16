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Украинские силы противовоздушной обороны вечером 15 сентября сбили над Одесской областью российскую ракету.
Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».
— Из акватории Черного моря враг направил по Одесщине крылатую ракету морского базирования «Калибр». Силами противовоздушной обороны вражеский снаряд уничтожен в воздухе, говорится в сообщении.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с требованием предоставить Николаеву дополнительные системы противовоздушной обороны.
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Украинские силы противовоздушной обороны вечером 15 сентября сбили над Одесской областью российскую ракету.
Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».
— Из акватории Черного моря враг направил по Одесщине крылатую ракету морского базирования «Калибр». Силами противовоздушной обороны вражеский снаряд уничтожен в воздухе, говорится в сообщении.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с требованием предоставить Николаеву дополнительные системы противовоздушной обороны.