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оккупанты готовят на оккупированных территориях военное преступление «под чужим флагом». Поэтому жителям временно оккупированных территорий советуют воздержаться от посещения общественных мест в период с 17 по 20 сентября.
Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».
— Оккупационными войсками готовятся диверсии с использованием формы Вооруженных Сил Украины и государственного флага. Враг будет пытаться дискредитировать наши подразделения инсценировкой недостойных поступков и провокаций, говорится в сообщении.
Напомним, украинские военные в течение 15 сентября на южном фронте уничтожили 71 российского оккупанта, а также 27 единиц вооружения и техники россиян.
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оккупанты готовят на оккупированных территориях военное преступление «под чужим флагом». Поэтому жителям временно оккупированных территорий советуют воздержаться от посещения общественных мест в период с 17 по 20 сентября.
Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».
— Оккупационными войсками готовятся диверсии с использованием формы Вооруженных Сил Украины и государственного флага. Враг будет пытаться дискредитировать наши подразделения инсценировкой недостойных поступков и провокаций, говорится в сообщении.
Напомним, украинские военные в течение 15 сентября на южном фронте уничтожили 71 российского оккупанта, а также 27 единиц вооружения и техники россиян.