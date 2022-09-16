оккупанты готовят на оккупированных территориях военное преступление «под чужим флагом». Поэтому жителям временно оккупированных территорий советуют воздержаться от посещения общественных мест в период с 17 по 20 сентября.

Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».

— Оккупационными войсками готовятся диверсии с использованием формы Вооруженных Сил Украины и государственного флага. Враг будет пытаться дискредитировать наши подразделения инсценировкой недостойных поступков и провокаций, говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные в течение 15 сентября на южном фронте уничтожили 71 российского оккупанта, а также 27 единиц вооружения и техники россиян.