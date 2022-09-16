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Российские оккупанты снова применили на Днепропетровщине иранские ударные беспилотники, атаковав Никополь.
Об этом сообщает УНИАН.
Обломки беспилотника Shahed-136 (русская маркировка Герань-2) были обнаружены после удара 15 сентября.
На фото можно увидеть двигатель Mado M550, обычно остающийся невредимым после взрыва.
Напомним, Вооруженные силы Украины, вероятно, уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска.
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Российские оккупанты снова применили на Днепропетровщине иранские ударные беспилотники, атаковав Никополь.
Об этом сообщает УНИАН.
Обломки беспилотника Shahed-136 (русская маркировка Герань-2) были обнаружены после удара 15 сентября.
На фото можно увидеть двигатель Mado M550, обычно остающийся невредимым после взрыва.
Напомним, Вооруженные силы Украины, вероятно, уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска.