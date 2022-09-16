Сегодня, 16 сентября, Кабинет министров на своем заседании поддержал внесение на рассмотрение Верховной Рады проекта закона, предусматривающего введение уголовной ответственности за принудительную паспортизацию.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

- С 2014 года Российская Федерация осуществляет незаконную паспортизацию населения Украины. В условиях вооруженной агрессии такие действия являются нарушением Международного гуманитарного права, отметили в ведомстве.

В частности, статья 45 Положения о законах и обычаях войны на суше, которая является приложением к IV Гаагской конвенции от 18 октября 1907 года, запрещает принуждать жителей оккупированной территории присягать на верность государству-противнику.

В то же время, Международное гуманитарное право не содержит эффективных инструментов наказания за его нарушение, поэтому россияне не обременяют себя его соблюдением. Действующая статья 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) также не является действенным инструментом.

- Россияне и их пособия с 2014 года принудительно раздали сотни тысяч паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, не говоря об украинском Крыме, - отметили в Минреинтеграции.

Никакого судебного приговора за подобные преступления россияне не получили. В ведомстве подчеркивают, что само чувство безнаказанности позволяет им вести себя так дерзко.

Проект закона о противодействии российской паспортизации предлагает внести в Уголовный кодекс новые статьи: 111-3, 438-1. За ними предусмотрена уголовная ответственность за:

приобретение в условиях военного положения украинским публичным служащим гражданства государства-агрессора при отсутствии признаков государственной измены;

пропаганду, публичные призывы, распространение материалов с призывами о необходимости приобретения гражданами Украины гражданства государства-агрессора;

совершение действий по принуждению граждан Украины к приобретению гражданства государства-агрессора, а также создание условий, при которых объем прав граждан Украины будет меньше, если у них нет паспортных документов государства-агрессора.

Также власти предлагают внести сопутствующие изменения в Уголовный процессуальный кодекс и закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины».

— Закон в случае его принятия не будет иметь обратной силы. То есть он не будет распространяться на факты получения украинцами паспортов Российской Федерации до вступления в силу этого закона, — добавили в ведомстве.

Напомним, что принудительная российская паспортизация граждан Украины проживающих на территории временно оккупированных Николаевской, Херсонской и Запорожской областей является преступлением.