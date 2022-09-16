Российские захватчики сосредоточили у границ с Украиной около 800 самолетов и вертолетов, размещенных на 40 военных аэродромах.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ .

— Противник сосредоточил вокруг Украины около 800 летательных аппаратов, размещенных на 40 военных аэропортах. Используются аэродромы Беларуси, России и временно оккупированного Крыма, – сказал Юрий Игнат.

По его словам, ориентировочно количество самолетов составляет 430 единиц, а также 340 вертолетов. Истребители постоянно патрулируют воздушное пространство Беларуси, России, временно оккупированные территории, а также акваторию Черного и Азовского морей. Противник использует самолеты дальней и стратегической авиации, с которых совершаются удары крылатыми ракетами разных типов. Постоянно в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.

В целом авиация РФ совершает около 200 вылетов в сутки, было совершено 38 тысяч самолетов вылета с начала полномасштабного вторжения в Украину, сказал он.

Игнат также добавил, что ракетный террор РФ продолжается ракетами разными типами. Зенитные ракетные войска Украины уничтожили более 850 воздушных целей. Система противовоздушной обороны Украины эффективно работает и день и ночь, заверил спикер.

Напомним, что 14 сентября украинские защитники сбили четыре самолета российских войск: один на восточном фронте и еще три – на южном.