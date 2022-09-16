После решительной победы ВСУ на юго-востоке (Харьковская область) и важных достижений на юге (Херсонская область) мораль русских солдат упала до рекордно низкого уровня.

Об этом сказал глава Минобороны Норвегии Эйрик Кристоферсен.

Он подчеркнул, что «молниеносное наступление Украины и успехи на поле боя заставляют задуматься, не разваливается ли российская армия».

— Я в восторге от того, что это действительно означает для российских войск. Если их нравственное состояние падает, у них возникают серьезные проблемы. Мы уже видели это в Афганистане, - заявил глава оборонного ведомства Норвегии.

Эйрик Кристоферсен повторно подчеркнул, что Украина не только «добилась огромных успехов в Харькове», но и продолжает запланированные наступательные действия в Херсонской области, чтобы вытеснить россиян со своей земли.

— Наступление, которое началось на юге и на Харьковщине, оно было очень успешным с украинской стороны. Российские войска не отступили организованными, а были вынуждены бежать со своих позиций. Им пришлось оставить технику позади, и контролируемого отступления не было. Это стало понятно, когда Украина сказала, что именно Россия сейчас дает нам больше оружия. И это верно. Россияне сбежали со своих позиций и оставили много ценных вещей, – объяснил он.

Министр обороны Норвегии акцентировал, что странам Запада следует усилить поддержку Украины именно сейчас, чтобы победить РФ.

— Расход боеприпасов очень велик. Украина теряет материальные средства и солдат, поэтому нужно продолжать оказывать поддержку военными материалами, боеприпасами и обучать украинских солдат, - подытожил Эйрик Кристоферсен.

Как сообщалось в июле, Норвегия выделила €1 млрд. евро в поддержку Украины.