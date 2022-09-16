Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что контрнаступление Украины против российских войск было очень эффективным.

Об этом он сказал радио BBC.

Представитель союза подчеркнул, что успехи Украины оставляют у ее партнеров только положительный отзыв.

— Конечно, очень приятно видеть, что украинские вооруженные силы смогли вернуть территорию, а также атаковать в тылу России, — подчеркнул Йенс Столтенберг.

Но он добавил, что Украина до сих пор нуждается в мощной поддержке от своих союзников.

— В то же время, мы должны понимать, что это не начало конца войны, мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе , — предупредил генсек НАТО.

Напомним, что Столтенберг уже делал акцент на том, что Украина перестанет существовать как независимое государство, если прекратит участие в боевых действиях.