|Скорость ветра:
|2.5 м/с
|Восход солнца:
|06:30
|Заход солнца:
|19:03
|Температура завтра:
|+25 C°
|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|06:34
|Заход солнца
|19:11
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39 грн
|39.95 грн
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что контрнаступление Украины против российских войск было очень эффективным.
Об этом он сказал радио BBC.
Представитель союза подчеркнул, что успехи Украины оставляют у ее партнеров только положительный отзыв.
— Конечно, очень приятно видеть, что украинские вооруженные силы смогли вернуть территорию, а также атаковать в тылу России, — подчеркнул Йенс Столтенберг.
Но он добавил, что Украина до сих пор нуждается в мощной поддержке от своих союзников.
— В то же время, мы должны понимать, что это не начало конца войны, мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе , — предупредил генсек НАТО.
Напомним, что Столтенберг уже делал акцент на том, что Украина перестанет существовать как независимое государство, если прекратит участие в боевых действиях.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что контрнаступление Украины против российских войск было очень эффективным.
Об этом он сказал радио BBC.
Представитель союза подчеркнул, что успехи Украины оставляют у ее партнеров только положительный отзыв.
— Конечно, очень приятно видеть, что украинские вооруженные силы смогли вернуть территорию, а также атаковать в тылу России, — подчеркнул Йенс Столтенберг.
Но он добавил, что Украина до сих пор нуждается в мощной поддержке от своих союзников.
— В то же время, мы должны понимать, что это не начало конца войны, мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе , — предупредил генсек НАТО.
Напомним, что Столтенберг уже делал акцент на том, что Украина перестанет существовать как независимое государство, если прекратит участие в боевых действиях.