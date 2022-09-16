С 24 февраля Соединенные Штаты Америки выделили Украине безопасности помощи на сумму около 15,8 миллиарда долларов.

Об этом свидетельствует документ, обнародованный на сайте Минобороны США 16 сентября, пишет Бабель.

«В общей сложности Соединенные Штаты выделили около $15,8 миллиарда на оборонную помощь Украине с начала работы администрации Байдена, в том числе более $15,1 миллиарда после неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля», — говорится в этом отчете.

Безопасная помощь от США включает: