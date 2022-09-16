Украина достигла «значительных» территориальных достижений за последние дни благодаря хорошо запланированным наступательным действиям сразу в нескольких направлениях.

К такому выводу пришли в Пентагоне, пишет Newsweek.

Представитель Минобороны США Пэт Райдер подчеркнул, что успехи ВСУ заметны как в Харьковской, так и в Херсонской областях.

— В Харьковской области происходит то, что украинцы консолидируют свои достижения после того, как вернули значительную территорию и что россияне пытаются укрепить свои линии обороны после того, как их оттеснили, — сказал бригадный генерал.

В южных частях страны украинские войска «продолжают совершать то, что мы считаем умышленным, рассчитанным, продвижением вперед, поскольку россияне продолжают пытаться удерживать эту линию», сказал он.

Пэт Райдер добавил, что США сосредоточены на «оказании Украине поддержки, необходимой для борьбы».

Сегодня же в Пентагоне сообщили, что в течение двух месяцев две современные системы ЗРК NASAMS поступят от США в Украину.