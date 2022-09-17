Фото: NYT. Українські військові на Миколаївщині

17 вересня триває 206-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.

За даними Оперативного командування «Південь», обстановка на південному фронті залишається складною, але контрольованою. По всій лінії зіткнення тривають бої.

Ворог час від часу наважується на відчайдушні спроби покращити своє тактичне положення шляхом активних дій. Двічі протягом бойового дня спробував провести штурмові дії за напрямками: Правдине – Степова Долина та Архангельське – Іванівка. В обох випадках силами до взводу, незважаючи на підтримку танку Т-72 та БМП-2 успіху не мав, зазнавши втрат, відступив.

В напрямку Кривого Рогу ворог продовжує атакувати критичну інфраструктуру з метою створення техногенної катастрофи, ускладнення руху наших військ та створення соціального напруження. Крилатими ракетами повітряного базування Х-22 завдано суттєвих руйнацій гідротехнічним спорудам регіону.

У командуванні кажуть, що повітряні сили України нанесли 15 ударів по розташуванню ворога, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 250 вогневих завдань, в тому числі по районах зосередження живої сили та техніки поблизу Старої Збур’ївки, пункту управління, безпосередньо, в Херсоні, по станції радіоелектронної боротьби в Новій Каховці та по альтернативній понтонній переправі поблизу Садового.

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Голова Об’єднаного комітету начальників штабі США Марк Міллі заявив, що докази російських військових злочинів, знайдені після звільнення Ізюма, в черговий раз підтверджують, що це неможливо приховати.

Його коментарі наводить CNBC.

Генерал підкреслив, що звірства ЗС РФ швидко стануть відомі усім країнам.

— Світ дізнається про це. Військові злочини неможливо приховати, особливо такі речі, як масові могили, — сказав Марк Міллі.

Окрім цього, він зафіксував, що українські військові перехопили «стратегічну ініціативу» у Росії і з новими імпульсами продовжують наступати, звільняючи рідну землю.

— Наступи перебувають на початковій стадії. Пока лише два тижні, — нагадав він, додавши, що загарбників чекають нові поразки.

Як відомо, під Ізюмом знайшли братську могилу українських військових та понад 460 нових поховань.

Повідомлення про масове поховання у звільненому від російської окупації Ізюмі «жахають» і «обурюють», заявив радник зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після деокупації Харківської області стало очевидним, що Росія повторила в Ізюмі саме те, що до цього творила в Бучі.

Пізніше з'ясувалося, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 99% мають ознаки насильницької смерті.