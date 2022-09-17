Среди российских учителей, ранее согласившихся поехать на оккупированные территории Украины , ширится новая тенденция — отказ от предыдущих договоренностей. Причина — задержание их коллег, которые не успели скрыться от ВСУ и теперь будут отвечать перед украинским законодательством.
Об этом сообщает Radio Free Europe.
Как минимум десятки учителей начали распаковывать свои чемоданы, узнав, что их менее удачливых коллег поймали с поличным.
Преподаватель Ростовского техникума промышленных технологий Владимир Мунтян заявил Радио Свобода, что больше не заинтересован в преподавательской деятельности в Украине.
– Я согласился, но сейчас это уже не актуально. Обстоятельства изменились – мои личные – поэтому я передумал. Вы видели, что произошло, – пожаловался он.
Еще одна российская учительница Ольга Веденина призналась журналистам, что не уехала в Украину после освобождения Харьковщины.
— Все происходящие сейчас события — задержание учителей. Я могла бы оказаться в такой ситуации, - сказала она.
Учительница математики из Архангельской области также не спешит выезжать в Украину из-за наступления ВСУ.
– Вы видели, что произошло. Говорят, задержали учителей. Поэтому я еще не приняла окончательного решения, – заявила Елена Патракеева.
Напомним, на отвоеванной части Харьковской области правоохранительные органы и ВСУ успели половить российских учителей, приехавших на оккупированные территории для работы в местных школах по образовательным программам оккупанта.
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Среди российских учителей, ранее согласившихся поехать на оккупированные территории Украины , ширится новая тенденция — отказ от предыдущих договоренностей. Причина — задержание их коллег, которые не успели скрыться от ВСУ и теперь будут отвечать перед украинским законодательством.
Об этом сообщает Radio Free Europe.
Как минимум десятки учителей начали распаковывать свои чемоданы, узнав, что их менее удачливых коллег поймали с поличным.
Преподаватель Ростовского техникума промышленных технологий Владимир Мунтян заявил Радио Свобода, что больше не заинтересован в преподавательской деятельности в Украине.
– Я согласился, но сейчас это уже не актуально. Обстоятельства изменились – мои личные – поэтому я передумал. Вы видели, что произошло, – пожаловался он.
Еще одна российская учительница Ольга Веденина призналась журналистам, что не уехала в Украину после освобождения Харьковщины.
— Все происходящие сейчас события — задержание учителей. Я могла бы оказаться в такой ситуации, - сказала она.
Учительница математики из Архангельской области также не спешит выезжать в Украину из-за наступления ВСУ.
– Вы видели, что произошло. Говорят, задержали учителей. Поэтому я еще не приняла окончательного решения, – заявила Елена Патракеева.
Напомним, на отвоеванной части Харьковской области правоохранительные органы и ВСУ успели половить российских учителей, приехавших на оккупированные территории для работы в местных школах по образовательным программам оккупанта.