Среди российских учителей, ранее согласившихся поехать на оккупированные территории Украины , ширится новая тенденция — отказ от предыдущих договоренностей. Причина — задержание их коллег, которые не успели скрыться от ВСУ и теперь будут отвечать перед украинским законодательством.

Об этом сообщает Radio Free Europe.

Как минимум десятки учителей начали распаковывать свои чемоданы, узнав, что их менее удачливых коллег поймали с поличным.

Преподаватель Ростовского техникума промышленных технологий Владимир Мунтян заявил Радио Свобода, что больше не заинтересован в преподавательской деятельности в Украине.

– Я согласился, но сейчас это уже не актуально. Обстоятельства изменились – мои личные – поэтому я передумал. Вы видели, что произошло, – пожаловался он.

Еще одна российская учительница Ольга Веденина призналась журналистам, что не уехала в Украину после освобождения Харьковщины.

— Все происходящие сейчас события — задержание учителей. Я могла бы оказаться в такой ситуации, - сказала она.

Учительница математики из Архангельской области также не спешит выезжать в Украину из-за наступления ВСУ.

– Вы видели, что произошло. Говорят, задержали учителей. Поэтому я еще не приняла окончательного решения, – заявила Елена Патракеева.

Напомним, на отвоеванной части Харьковской области правоохранительные органы и ВСУ успели половить российских учителей, приехавших на оккупированные территории для работы в местных школах по образовательным программам оккупанта.