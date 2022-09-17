В ближайшей перспективе, скорее всего, до весны, Херсонщину очистят от оккупантов.

Такое развитие событий ожидает первый национальный военный представитель Болгарии в НАТО генерал-майор Суби Субев.

По его прогнозу, россияне будут вытеснены за пределы Херсонской области.

— Российские войска могут быть прижаты к берегу Днепра. Более 54 тысяч русских военных погибли в войне. Раненые по соотношению к погибшим 3:1 минимум. Ожидается, что 150 тысяч человек будут выведены из строя, — посчитал он приблизительные потери оккупантов.

Он добавил, что прорыв под Балаклеей устранил опасность для Украины с севера.

— Россия была удивлена украинским ударом в треугольнике Изюм-Балаклея-Купянск, где оборона была самой слабой. Успех был связан с отсутствием мощных оборонительных рубежей, как в Херсоне. Украинцы совершили блицкриг на сломавшихся и побежавших россиян, — подытожил Суби Субев.

Как сообщалось, эксшеф военной разведки и контрразведки Польши констатировал провал Москвы с подставным референдумом на Херсонщине.