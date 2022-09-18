Во время контрнаступления в Харьковской области украинские военные взяли в плен сотни оккупантов, чем серьезно пополнили обменный фонд.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.

— В любом случае, скажу вам откровенно, у россиян больше наших пленных, чем у нас – российских военных или работающих за РФ наемников террористов. Поэтому наша задача – пополнять этот фонд (обменный – прим.).

И я обращаюсь к российским военным – это правильно, если они уйдут в плен. Мы относимся к ним согласно Женевским конвенциям, как к военнопленным. Наша задача – чтобы их было больше, чтобы вернуть своих. Поэтому задача по пополнению фонда.

Скажу вам прямо, эта операция дала возможность этот фонд серьезно пополнить, – сказал он.