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Во время контрнаступления в Харьковской области украинские военные взяли в плен сотни оккупантов, чем серьезно пополнили обменный фонд.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.
— В любом случае, скажу вам откровенно, у россиян больше наших пленных, чем у нас – российских военных или работающих за РФ наемников террористов. Поэтому наша задача – пополнять этот фонд (обменный – прим.).
И я обращаюсь к российским военным – это правильно, если они уйдут в плен. Мы относимся к ним согласно Женевским конвенциям, как к военнопленным. Наша задача – чтобы их было больше, чтобы вернуть своих. Поэтому задача по пополнению фонда.
Скажу вам прямо, эта операция дала возможность этот фонд серьезно пополнить, – сказал он.
На уточняющий вопрос о количестве захваченных в плен российских военных Владимир Зеленский сказал: «Это сотни».
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал соотношение потерь украинской и российской сторон в результате сентябрьского контрнаступления ВСУ.
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Во время контрнаступления в Харьковской области украинские военные взяли в плен сотни оккупантов, чем серьезно пополнили обменный фонд.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.
— В любом случае, скажу вам откровенно, у россиян больше наших пленных, чем у нас – российских военных или работающих за РФ наемников террористов. Поэтому наша задача – пополнять этот фонд (обменный – прим.).
И я обращаюсь к российским военным – это правильно, если они уйдут в плен. Мы относимся к ним согласно Женевским конвенциям, как к военнопленным. Наша задача – чтобы их было больше, чтобы вернуть своих. Поэтому задача по пополнению фонда.
Скажу вам прямо, эта операция дала возможность этот фонд серьезно пополнить, – сказал он.
На уточняющий вопрос о количестве захваченных в плен российских военных Владимир Зеленский сказал: «Это сотни».
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал соотношение потерь украинской и российской сторон в результате сентябрьского контрнаступления ВСУ.